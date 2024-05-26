Революционная операция: ученые готовы к первой в мире пересадке головы Юлия ЧелпановаРеволюционная операция по пересадке человеческой головы, которую анонсировали ученые, может стать главным прорывом в истории медицины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии