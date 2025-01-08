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Царьград

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Трамп надеется провести переговоры с Путиным по Украине в ближайшие полгода

Трамп надеется провести переговоры с Путиным по Украине в ближайшие полгода

Политик надеется, что сможет встретиться с президентом России в ближайшие шесть месяцев.Будущий президент США Дональд Трамп хотел бы провести переговоры с Владимиром Путиным в первые полгода после инаугурации.

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