https://evmenov Ясновидящий Кшиштоф Яцковский прочитал мысли премьер-министра Польши и Эрдогана. В одном из своих недавних роликов известный польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский занялся в прямом эфире чтением мыслей президентов США и Китая.