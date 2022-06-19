Славянская доктрина

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Ясновидящий Кшиштоф Яцковский прочитал мысли премьер-министра Польши и Эрдогана.

Ясновидящий Кшиштоф Яцковский прочитал мысли премьер-министра Польши и Эрдогана.

https://evmenov   Ясновидящий Кшиштоф Яцковский прочитал мысли премьер-министра Польши и Эрдогана. В одном из своих недавних роликов известный польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский занялся в прямом эфире чтением мыслей президентов США и Китая.

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