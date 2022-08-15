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ООН готова забезпечити безпеку під час візиту інспекторів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Запорізька АЕС (архівне фото)   ООН готова забезпечити безпеку під час візиту інспекторів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що готовий очолити місію, і закликав Росію та Україну до співпраці ООН має у своєму розпорядженні можливості матеріально-технічного забезпечення та безпеки, щоб підтримати візит інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку […] Сообщение ООН готова забезпечити безпеку під час візиту інспекторів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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