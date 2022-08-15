Запорізька АЕС (архівне фото) ООН готова забезпечити безпеку під час візиту інспекторів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що готовий очолити місію, і закликав Росію та Україну до співпраці ООН має у своєму розпорядженні можливості матеріально-технічного забезпечення та безпеки, щоб підтримати візит інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку […] Сообщение ООН готова забезпечити безпеку під час візиту інспекторів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.