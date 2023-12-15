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22 декабря во Владимире откроют Областной перинатальный центр

22 декабря во Владимире откроют Областной перинатальный центр

После двухнедельной плановой санобработки во Владимире вновь заработает ОПЦ.В пятницу 22 декабря во Владимире для будущих мам вновь откроется Областной перинатальный центр (Константино-Еленинский проезд,1).

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