22 декабря во Владимире откроют Областной перинатальный центр

После двухнедельной плановой санобработки во Владимире вновь заработает ОПЦ.В пятницу 22 декабря во Владимире для будущих мам вновь откроется Областной перинатальный центр (Константино-Еленинский проезд,1).
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