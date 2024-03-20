Источник: Saudi Aramco хочет купить Aston Martin и пригласить Ферстаппена и Ньюи

Источник: Saudi Aramco хочет купить Aston Martin и пригласить Ферстаппена и НьюиAston MartinНациональная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может приобрести команду Aston Martin в Формуле 1, сообщает Formu1a.
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