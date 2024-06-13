"С этими уродами был один вариант": Депутат Толстой предложил решение по бородачам, приехавшим с оружием к Кремлю

«50-70 террористов»: гости из Азербайджана пытались «штурмовать» Кремль Гости азербайджанской свадьбы стреляли в воздух в московской Балашихе, а затем направились к Кремлю.
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