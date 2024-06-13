"С этими уродами был один вариант": Депутат Толстой предложил решение по бородачам, приехавшим с оружием к Кремлю

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Комментарии
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Александр Третьяк
Действительно нужно было открыть огонь на поражение и желающих пострелять на свадьбах поуменьшилось бы
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37 мин.
Людмила Ненашева
Сколько лет ведутся эти пустопорожние разговоры? А воз и ныне там!
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24 мин.
Gaikaa Gaikaa
в стране  военный конфликт с противником,и по законам военного времени  против вооруженных бандитов- огонь на поражение. Где  СМЕРШ,НКВД, ФСБ,ПОЛИЦИЯ,РОСГВАРДИЯ,ГДЕ?
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22 мин.

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