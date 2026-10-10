Пасечник рассказал о последствиях вражеской атаки: есть погибшие и раненые

ЛУГАНСК, 10 октября, ФедералПресс. За прошедшие сутки обстановка в ЛНР оставалась крайне напряженной: в результате вражеских ударов погибли четыре мирных жителя, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, написал в мессенджере «Макс» глава региона Леонид Пасечник.