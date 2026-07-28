В России могут обязать медучреждения предлагать психолога после выкидыша

МОСКВА, 28 июля, ФедералПресс. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с инициативой расширить психологическую поддержку женщин, столкнувшихся с потерей ребенка во время беременности.