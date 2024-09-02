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ВСУ оказались в полукотле на покровском направлении

ВСУ оказались в полукотле на покровском направлении

Украинские подразделения оказались в сложной ситуации на покровском направлении: фактически в полукотле пребывают формирования 117-й бригады теробороны, 59-й и 108-й отдельных механизированных бригад, подразделения БПЛА и 78-й отдельный десантно-штурмовой полк ВСУ.

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