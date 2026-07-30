MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

972 подписчика

Смешные мемы и картинки о друзьях и дружбе

Смешные мемы и картинки о друзьях и дружбе

Внимание: вызывают дружный смех, переходящий в хоровое ржание! Друзья, поздравляем с профессиональным праздником: сегодня Международный день дружбы (International Friendship Day)!Праздник совершенно официальный: отмечать его каждый год 30 июля постановила Генеральная Ассамблея ООН на своей 65-й сессии в 2011 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии