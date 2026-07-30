Смешные мемы и картинки о друзьях и дружбе

Внимание: вызывают дружный смех, переходящий в хоровое ржание! Друзья, поздравляем с профессиональным праздником: сегодня Международный день дружбы (International Friendship Day)!Праздник совершенно официальный: отмечать его каждый год 30 июля постановила Генеральная Ассамблея ООН на своей 65-й сессии в 2011 году.