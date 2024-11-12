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Скорбящий SHAMAN расплакался на публике из-за смерти своего пресс-секретаря

Скорбящий SHAMAN расплакался на публике из-за смерти своего пресс-секретаря

Артист посвятил концерт памяти Антона Коробкова-Землянского. SHAMAN СоцсетиПевец Ярослав Дронов, он же SHAMAN, глубоко скорбит из-за скоропостижной смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского, однако даже тяжелая утрата не может заставить артиста отложить запланированные выступления.

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