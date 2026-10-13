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В Магнитогорске 28-летнюю закладчицу отправили в колонию, троих ее детей – в центр соцреабилитации

В Магнитогорске 28-летнюю закладчицу отправили в колонию, троих ее детей – в центр соцреабилитации

В Магнитогорске вынесен приговор 28-летней женщине, пытавшейся сбыть наркотики. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, наркозависимая подсудимая купила наркотическое средство, расфасовала на мелкие партии и намеревалась реализовать через закладки, но была задержана сотрудниками полиции.

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