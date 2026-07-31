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Принцип связанности судебных расходов в банкротстве, правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации

В статье анализируется Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2026 года № 304-ЭС25-15299, которым разрешен вопрос об очередности удовлетворения требования о возмещении судебных расходов в деле о банкротстве.

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