Принцип связанности судебных расходов в банкротстве, правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации

В статье анализируется Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2026 года № 304-ЭС25-15299, которым разрешен вопрос об очередности удовлетворения требования о возмещении судебных расходов в деле о банкротстве.