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Конгрессмен Вальц призвал Байдена изменить политику к Ирану на 180 градусов

Конгрессмен Вальц призвал Байдена изменить политику к Ирану на 180 градусов

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Майк Вальц призвал администрацию Джо Байдена изменить курс в отношении Ирана, чтобы помочь Израилю искоренить радикализм в секторе Газа после окончания войны с ХАМАС.

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