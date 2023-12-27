Конгрессмен Вальц призвал Байдена изменить политику к Ирану на 180 градусов

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Майк Вальц призвал администрацию Джо Байдена изменить курс в отношении Ирана, чтобы помочь Израилю искоренить радикализм в секторе Газа после окончания войны с ХАМАС.
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