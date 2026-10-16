Американский активист и сторонник права на оружие Коди Уилсон, который 13 лет назад напечатал первый 3D-пистолет, представил новую разработку — WASP, первый, по его утверждению, пистолет, созданный искусственным интеллектом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев опублико...
- Минобороны: росси...
- Дмитриев назвал н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым