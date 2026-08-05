BJO: Сиалис может повышать риск развития глаукомы

Препарат для лечения эректильной дисфункции тадалафил (Сиалис), который также используется при увеличениии предстательной железы у мужчин, может повышать риск развития глаукомы — серьезного заболевания глаз.
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