Юнармейцы приняли участие в отправке призывников Омской области

Юнармейцы приняли участие в отправке призывников Омской области

Более 50 призывников Омской области отправились для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

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