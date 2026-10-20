В Петербурге охранник до смерти избил вора. Мужчину отправили в СИЗО до середины декабря. Суд Петербурга избрал меру пресечения охраннику, обвиняемому по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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