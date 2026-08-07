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«Челси» оценивает Энцо в 120 млн фунтов. Хавбек интересен «Ман Сити» (The Independent)

Стали известны условия возможного трансфера  Энцо Фернандеса . « Манчестер Сити » рассматривает возможность подписания полузащитника « Челси » в случае ухода Родри, которым активно интересуется « Барселона », пишет The Independent.

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