Угроза вирусов на юге России: смертельная лихорадка возникает ежегодно

Также в восьми областях выявлена геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Эти болезни чаще встречаются в тёплые сезоны: весной, летом и осенью, сообщил в интервью «Известиям» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.
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