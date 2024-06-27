Угроза вирусов на юге России: смертельная лихорадка возникает ежегодно

Также в восьми областях выявлена геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Эти болезни чаще встречаются в тёплые сезоны: весной, летом и осенью, сообщил в интервью «Известиям» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.