Без отопления в Находке остались более шести тысяч человек

Устранение аварии контролирует прокуратура.фото: pixabay.com/etadly--> Больше 6 тыс. жителей Находки и четыре учреждения для детей остались без тепла из-за аварии на теплотрассе, сообщает 9 января приморская прокуратура.
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