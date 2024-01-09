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Без отопления в Находке остались более шести тысяч человек

Без отопления в Находке остались более шести тысяч человек

Устранение аварии контролирует прокуратура.фото: pixabay.com/etadly--> Больше 6 тыс. жителей Находки и четыре учреждения для детей остались без тепла из-за аварии на теплотрассе, сообщает 9 января приморская прокуратура.

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