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Латиноамериканские саммиты. Китай и США готовятся к новому раунду конкуренции. России надо не ошибиться в оценке их реальных намерений

Латиноамериканские саммиты. Китай и США готовятся к новому раунду конкуренции. России надо не ошибиться в оценке их реальных намерений

Тему гиперзвука развивают все крупные игроки. Много было за последние годы сообщений и о якобы ударах гиперзвуковым оружием.

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