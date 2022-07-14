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Большие экраны AMOLED, алюминиевый корпус, более точные датчики ЧСС и SpO2, GPS и до 12 дней автономности. Рендеры и все подробности об умных часах Amazfit GTR 4 и GTS 4

Большие экраны AMOLED, алюминиевый корпус, более точные датчики ЧСС и SpO2, GPS и до 12 дней автономности. Рендеры и все подробности об умных часах Amazfit GTR 4 и GTS 4

Источник привел рендеры и технические подробности об умных часах Amazfit GTR 4 и GTS 4, которые должны прийти на смену нынешним Amazfit GTR 3 и GTS 3.

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