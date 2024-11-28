План поддержки Frostpunk 2, кросс-плей в Baldur’s Gate III, CDPR одобрила HD-мод для Ведьмака…Mortal Kombat 1 рискует не получить второе DLC; авторы Frostpunk 2 выкатили план пострелизной поддержки игры; СМИ рассказывают детали о возможной сделке между Sony и материнской компанией FromSoftware; Sony запустила вебсайт-музей PlayStation; Шухей Йошида покидает PlayStation; закрыта студия ещё одного ветерана BioWare; в 2025 году Baldur's Gate III получит кросс-плей, фоторежим и 12 новых подклассов; CD Projekt RED одобрила ещё один графический мод для «Ведьмака», в Steam началась осенняя распродажа.