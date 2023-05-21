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Дело подозреваемого в сожжении Корана в Волгограде передали в СУ СК РФ по Чеченской Республике

Дело подозреваемого в сожжении Корана в Волгограде передали в СУ СК РФ по Чеченской Республике

Уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде, передали в СУ СК РФ по Чеченской Республике.

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