В Иране потребовали исключения Израиля из Генассамблеи ООН

Иран обращается к четырем высокопоставленным чиновникам ООН с требованием исключения Израиля из Генеральной ассамблеи организации, заявил генеральный секретарь иранского Совета по правам человека Казем Гариб-Абади.
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