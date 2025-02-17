Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 557 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Обломал клоун их надежды...Запад подготовил ...
  • Слава Белый
    И всё? Колония для несовершеннолетних сейчас не существует? Только там им и место! Паспорта получают в 14, а отвечать...Появились подробн...
  • александр крот
    Только уничтожения остатки армии и капитуляция...мы и так расхлебываем милость хрущеваУчастник СВО озву...

В Россию могут вернуться до 350 иностранных компаний. Что об этом известно?

В Россию могут вернуться до 350 иностранных компаний. Что об этом известно?

Аналитики ожидают массового возвращения в Россию иностранных компаний в 2025 году. На отечественный рынок могут вернуться до 350 брендов, ушедших из страны в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх