В Россию могут вернуться до 350 иностранных компаний. Что об этом известно?

Аналитики ожидают массового возвращения в Россию иностранных компаний в 2025 году. На отечественный рынок могут вернуться до 350 брендов, ушедших из страны в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.
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