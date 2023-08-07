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Генменеджер «Сан-Хосе» о Хоффмане и Гранлунде: «Доказали, что умеют забивать в НХЛ, и помогут нам как в большинстве, так и в равных составах»

Форварды стали игроками «Шаркс» в результате обмена с участием Эрика Карлссона. «Мои ожидания от команды те же, что и всегда.

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