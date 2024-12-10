В Польше призвали исключить появление своих войск на Украине

Киев не сможет отвоевать занятые Россией территории даже после мобилизации Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера сообщил в эфире телеканала TVN24, что появление польских войск на Украине необходимо исключить.
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