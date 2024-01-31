На встрече с Путиным заметили екатеринбургского бизнесмена. Фото

На встрече президента России Владимира Путина с доверенными лицами в предвыборном штабе в Москве оказались пятеро свердловчан, в том числе глава компании «Сима-ленд», меценат Андрей Симановский, который ранее также участвовал в собрании инициативной группы по выдвижению Путина.