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Британка унаследовала от бабушки драгоценное платье от Dior и узнала печальную историю, стоящую за семейной реликвией

Британка унаследовала от бабушки драгоценное платье от Dior и узнала печальную историю, стоящую за семейной реликвией

Аделин Вайнинг выоложила в TikTok видео, в котором примеряет винтажное платье своей покойной бабушки, и неожиданно для себя в одночасье стала интернет-сенсацией — ролик заметил историк моды, который признал в наряде раннюю работу модного дома Dior.

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