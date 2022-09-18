Британка унаследовала от бабушки драгоценное платье от Dior и узнала печальную историю, стоящую за семейной реликвией

Аделин Вайнинг выоложила в TikTok видео, в котором примеряет винтажное платье своей покойной бабушки, и неожиданно для себя в одночасье стала интернет-сенсацией — ролик заметил историк моды, который признал в наряде раннюю работу модного дома Dior.