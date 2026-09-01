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Царьград

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Михаил Дегтярев обсудил с Паоло Замполли участие русских в ОИ-2028

Михаил Дегтярев обсудил с Паоло Замполли участие русских в ОИ-2028

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев встретился с посланником Трампа, Паоло Замполли, в Бишкеке. Обсудили подготовку русских атлетов к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

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