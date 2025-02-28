Одинокий и бездомный: что случилось с Джамшутом из «Наша Russia»

Эксклюзивное интервью актера Валерия Магдьяша. Как сложилась жизнь легендарного Джамшута после потери работы и жилья в Москве? И почему ему не помогли знаменитые коллеги по шоу? Чем сейчас 73-летний артист зарабатывает на хлеб? Смог ли звезда «Наша Russia» завязать со спиртным? И кого из близких надеется разыскать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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