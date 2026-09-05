Мастер показал как делает ремонт кожи в авто. После места повреждений невозможно заметить

Порванное кожаное сиденье обычно выглядит как приговор: либо мириться с потертостями, либо готовиться к перетяжке.
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