Сделка с Зеленским обещала президенту США многое — и возврат американских инвестиций, и лавры миротворца, но на деле оказалась довольно невыгодной.
Москве нужно соглашение, а не сделка
Комментарии
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М
Мария
Пиндосы оберут Украину до нитки.
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10 час.
ЮМ
Юрий Мешков
На всякую хитрую украинскую дупу найдётся специальная американская резьба...
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4 час.
Ольга Каширина
Господин Вэнс, я назвала Вам это договором, но можно это назвать и соглашением, но не сделкой.
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1 час.
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