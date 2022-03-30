QR-билеты на наземный транспорт Петербурга с 1 апреля 2022: стоимость, где купить, срок действия

С началом нового месяца в Северной столице стартует транспортная реформа – коммерческие рейсы перестанут ходить по городу, но добавятся новые маршруты; также в салонах больше не будут кондукторов, а значит, оплатить проезд наличными не получится.
С началом нового месяца в Северной столице стартует транспортная реформа – коммерческие рейсы перестанут ходить по городу, но добавятся новые маршруты; также в салонах больше не будут кондукторов, а значит, оплатить проезд наличными не получится.
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