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Военное обозрение

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ФСБ РФ уничтожила пытавшегося совершить диверсию под видом инвалида агента СБУ

ФСБ РФ уничтожила пытавшегося совершить диверсию под видом инвалида агента СБУ

Украинские диверсанты предпринимают самые разнообразные ухищрения для исполнения своих преступных замыслов.

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