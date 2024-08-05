Кадыров попросил Минобороны позволить создавать полки для СВО

Рамзан Кадыров попросил МО дать право Чечне создавать полки и батальоны для СВО.Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия республиканским властям самостоятельно формировать полки и батальоны.
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