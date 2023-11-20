Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить «Вегас»

Евгений Малкин забил девятый гол а сезоне. В ночь на 20 ноября в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вегас Голден Найтс» Счёт в игре был открыт в первом периоде.