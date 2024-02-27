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Россия, дай порулить

Россия, дай порулить

Виктор Анисимов Виктор Анисимов  Просрав свою страну некие люди называющие себя южнорусскими, решили что они достойны порулить и Россией, ну а что, опыт управления есть, Украину они успешно просрали, теперь и за Северного соседа не грех приняться.

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Комментарии
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лм
людмила мишенкова
А вы послушайте внимательно, что они говорят.
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3 час.
Юрий Кушнарев
вы не туда смотрите
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3 час.
СА
Сергей Андросов
А Вы абстрагируйтесь от фамилий, а добавьте приставку - хохол и всё станет на свои места. Сейчас, когда наступает ясность с СВО, повылазили всякого рода оракулы, знающие как руководить армиями, критикующие генштаб ВС РФ. Я бы из списка исключил Осташко, а так всё правильно. У некоторых даже слюни текут от предвкушения власти.
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2 час.

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