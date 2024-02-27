Россия, дай порулить

СА

Сергей Андросов

А Вы абстрагируйтесь от фамилий, а добавьте приставку - хохол и всё станет на свои места. Сейчас, когда наступает ясность с СВО, повылазили всякого рода оракулы, знающие как руководить армиями, критикующие генштаб ВС РФ. Я бы из списка исключил Осташко, а так всё правильно. У некоторых даже слюни текут от предвкушения власти.