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Украинский футболист Роман Зозуля пожаловался, что у болельщиков отобрали флаг «Азова»

Украинский футболист Роман Зозуля пожаловался, что у болельщиков отобрали флаг «Азова»

Нападающий испанского клуба «Фуэнлабрада» и экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля высказался о скандале на чемпионате мира — 2022 в Катаре, где у болельщиков отобрали флаг признанного в России террористической организацией батальона «Азов».

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