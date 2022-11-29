Украинский футболист Роман Зозуля пожаловался, что у болельщиков отобрали флаг «Азова»

Нападающий испанского клуба «Фуэнлабрада» и экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля высказался о скандале на чемпионате мира — 2022 в Катаре, где у болельщиков отобрали флаг признанного в России террористической организацией батальона «Азов».