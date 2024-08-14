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Царьград

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В Новосибирской области ввели в эксплуатацию первые объекты по БКД 2024 года

В Новосибирской области ввели в эксплуатацию первые объекты по БКД 2024 года

Работы завершили на девяти объектах. Всего за сезон планируется отремонтировать по нацпроекту 243 километра дорог.

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