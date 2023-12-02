Актёра "Гардемаринов" Мамаева, вернувшегося с СВО, не пустили в эфир из-за кепки с флагом России

Актёр и участник спецоперации Михаил Мамаев заявил об инциденте, произошедшем с ним на федеральном телеканалеЗвезду "Гардемаринов" Михаила Мамаева не пустили в эфир федерального телеканала "Россия" из-за бейсболки, на которой изображён флаг России.