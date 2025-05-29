Сын едет по трассе на скорости 110, а его жена названивает без остановки. «Ты бы хоть пожалела его! Он за рулём!» — ругается свекровь— Да сколько можно трезвонить-то уже! – пронеслось в голове у Маргариты Семеновны.
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