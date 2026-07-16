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МОК не изменит позицию по России из-за письма европейских стран

МОК не изменит позицию по России из-за письма европейских стран

Международный олимпийский комитет (МОК) не изменит свою позицию по России, несмотря на то, что Эстония, Швеция, Литва, Латвия, Нидерланды, Румыния, Польша, Финляндия и Дания написали письмо, в котором предложено пересмотреть финансовые отношения с организацией, передает Reuters.

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