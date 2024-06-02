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MotoGP. Гран-при Италии. Баньяя выиграл гонку, Бастианини – 2-й, Мартин – 3-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Италии MotoGP. Баньяя вышел в лидеры на старте заезда и более не упускал своего преимущества.

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