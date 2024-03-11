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Утверждены условия обмена замороженными активами

Утверждены условия обмена замороженными активами

Организатором торгов выступит ООО «Инвестиционная палата».фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами, сообщает 11 марта пресс-служба Минфина.

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