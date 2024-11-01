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СЦКК: Вооруженные силы Украины девять раз атаковали ДНР за сутки

СЦКК: Вооруженные силы Украины девять раз атаковали ДНР за сутки

Вооруженные формирования Украины девять раз атаковали Донецкую народную республику в течение суток. Об этом сообщается в Telegram-канале Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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