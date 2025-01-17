Румынским наемникам «хорошо прилетело» в Килии — Подполье

Военная техника и наёмники из Румынии, которые переправлялись на пароме, подверглись масштабной атаке, заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев 17 января, сообщает РИА Новости.
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